Camilleri: Lagioia, lo ricordo al Valle per sostenere i ragazzi che avevano occupato

- "Un ricordo personale di Camilleri? Quando ci fu l'occupazione del Valle Camilleri venne subito e ricordò come lì ci fu per la prima volta la messa in scena di 'Sei personaggi in cerca d'autore'. Venne lì per sostenere i ragazzi che avevano occupato il teatro per fare cultura. Il Valle scandalosamente è ancora chiuso". Così lo scrittore premio Strega e direttore del salone del libro di Torino Nicola Lagioia in attesa in fila fuori dal cimitero acattolico di Roma insieme alla collega Elena Stancanelli per portare l'ultimo saluto ad Andrea Camilleri. Lagioia ha poi aggiunto: "Di Camilleri si sentirà a lungo la mancanza, ma grazie a dio rimangono più di 100 libri ci sarà da dialogare ancora molto con questo scrittore". (xcol4)