Difesa: Trenta su avanzamento grado militare, puntare su meritocrazia e trasparenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Promozioni improntate su termini meritocratici e criteri di trasparenza. È questo l’obiettivo prefissato dal ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, rispondendo all'interrogazione parlamentare in Senato sulle procedure di valutazione per l'avanzamento di carriera del personale militare. “Le procedure di avanzamento al grado superiore militare rivestono una fondamentale funzione di garanzia per i singoli e soprattutto per l’istituzione”, ha detto Trenta, secondo cui l’obiettivo è fare in modo “che le promozioni siano improntate su termini meritocratici”. Il ministro ha disposto “un tavolo tecnico interforze che cerchi le migliori soluzioni possibili al riguardo” che dovrà basare il suo lavoro sulla base delle linee guida “della massima trasparenza del processo valutativo accompagnata da una contestuale riduzione dei tempi amministrativi”. Trenta, inoltre, ha detto di aver chiesto allo Stato maggiore della Difesa di proposte che possano contribuire all’aspetto normativo su vari aspetti dirimenti, fra cui “l’individuazione dei criteri sui punteggi di merito”. In questo modo, ha concluso il ministro, “sarà possibile evitare la discrezionalità delle commissioni che non può prescindere dalla necessaria oggettività”, puntando quindi a “un alveo di assoluta trasparenza”. (Les)