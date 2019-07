Lombardia: via libera in Commissione attività produttive a regolamento su delocalizzazioni (2)

- Su osservazione del Movimento 5 Stelle (Monica Forte), emendata dalla relatrice Silvia Scurati, sono stati inseriti a questo proposito misure di controllo relative ai requisiti di affidabilità, solvibilità e solidità finanziaria delle imprese che rilasciano la garanzia fideiussoria per conto del soggetto beneficiario del contributo. Per gli aiuti di Stato si prevede inoltre, in fase di erogazione del contributo, di acquisire dai soggetti beneficiari anche una manifestazione di volontà ai sensi dell’art. 1381 c.c. in cui si assume l’impegno a mantenere i livelli occupazionali, ed eventualmente a comunicare tempestivamente al responsabile del procedimento di erogazione del contributo la riduzione superiore al 10 per cento dei livelli occupazionali degli addetti all’unità produttiva o all’attività interessata dal beneficio nei cinque anni successivi alla data di conclusione dell'investimento agevolato, oppure la riduzione superiore al 50 per cento dei livelli occupazionali sempre nei cinque anni successivi alla data di conclusione dell'investimento agevolato. (com)