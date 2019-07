Turismo: Enit, obiettivo piano è crescita 10 per cento annuo saldo pagamenti

- La crescita del 10 per cento annuo per il prossimo triennio del saldo positivo della bilancia dei pagamenti, tra le spese sostenute dai turisti che vengono in Italia dall'estero e gli italiani che si recano fuori i confini. Questo è uno degli obiettivi principali del nuovo piano triennale del turismo 2019-2021 dell'Agenzia nazionale del turismo (Enit), presentato oggi, con oltre 600 eventi per i millennials, le famiglie e la golden age, programmati nel mondo. "Il nostro Paese ha una bilancia dei pagamenti del turismo che segna 42 miliardi di euro di incoming e 25 di outgoing, il saldo positivo ogni anno è di circa 16 miliardi, l'obiettivo è farlo crescere stabilmente del 10 per cento per ogni anno nei prossimi tre - ha spiegato il presidente Enit Giorgio Palmucci. - Puntiamo a crescere tramite famiglie, millennials ma anche turisti nicchia. Ci sono mercati più maturi - ha aggiunto Palmucci - come i Paesi europei che già ci conoscono e a cui vogliamo far apprezzare i luoghi meno noti, che però contengono il 60 per cento dei siti Unesco. In altri Paesi come CIna, India e in quelli del Sud America lavoriamo innanzitutto per far conoscere l'Italia e le sue destinazioni". In termini di presenze estere, l'Italia, con oltre 216,5 milioni di pernottamenti totalizzati nel 2018 (+2,8 per cento), supera la Francia (140,7 milioni di notti, +5,4 per cento) e cresce a differenza della Spagna (301 milioni di notti, -1,6 per cento) che, pur essendo prima nel confronto europeo, è in flessione rispetto al 2017. Le presenze totali negli esercizi ricettivi italiani sfiorano i 429 milioni e aumentano del +2,0 per cento nel 2018 sul 2017. La componente internazionale cresce più di quella italiana (+2,8 vs 1,1 per cento) e rappresenta il 50,5 per cento delle presenze totali. La spesa internazionale in Italia, a quota 41,7 miliardi di euro, aumenta del +6,5 per cento nel 2018 sul 2017. (segue) (Rer)