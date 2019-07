Turismo: Enit, obiettivo piano è crescita 10 per cento annuo saldo pagamenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sta premiando, quindi, un approccio pragmatico al mercato", ha commentato il presidente dell'Enit Giorgio Palmucci. Come spiegato da Enit, "gli elementi del Piano si basano su sostenibilità, accessibilità, innovazione, deconcentrazione stagionale, crescita a valore, sinergia con il sistema Italia e coordinamento con gli enti locali per strategie promozionali omogenee, centralità del Made in Italy, valorizzazione e posizionamento competitivo dell'Italia come meta turistica nel mondo, sviluppo di una rete di servizi e trasporti pubblici e privati". Un ruolo fondamentale è svolto dall'enogastronomia, cruciale per attrarre nuove esperienze di viaggio tra visitazione culturale, sportiva, active e slow. Un'autenticità garantita da un'ampia stagionalità dell'offerta che vede crescere le presenze in tutti i mesi dell'anno e dalla capacità di intercettare le esigenze dei viaggiatori alla ricerca di esperienze di Italian Style evidenziando una crescita anche nei piccoli comuni. (segue) (Rer)