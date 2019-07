Turismo: Enit, obiettivo piano è crescita 10 per cento annuo saldo pagamenti (3)

- A ciò si aggiunge lo storytelling dei grandi eventi: dalla montagna (Cortina 2021 e Milano-Cortina 2026) alla cultura dei personaggi storici italiani, fino agli appuntamenti internazionali dell'agroalimentare come Vinitaly o del design come il Salone del mobile, vetrine indiscusse per il segmento alto di gamma. Enit "promuove l'Italia come meta di viaggi e vacanze dal 1919 e festeggerà a novembre i primi 100 anni. Attraverso le sue 29 sedi nel mondo l'Agenzia opera con attività promozionali B2b e B2c, di comunicazione e di monitoraggio della filiera turistica incoming a livello internazionale. Dal 2016, grazie a una nuova struttura aziendale che consente l'ottimizzazione delle risorse, ha incrementato l'efficienza e l'efficacia delle azioni e degli strumenti promozionali adottando un severo approccio di marketing sul quale si basa la pianificazione a breve e medio termine". (Rer)