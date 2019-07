Kazakhstan: annunciata apertura di nuove ambasciate in sei paesi europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kazakhstan aprirà sei nuove ambasciate in Europa. È quanto riferisce il servizio stampa della presidenza di Nur-Sultan. Stando ai relativi decreti, le missioni diplomatiche presenti a Belgrado (Serbia), Lisbona (Portogallo), Bratislava (Slovacchia), Riga (Lettonia) e Sofia (Bulgaria) sono state trasformate in ambasciate a tutti gli effetti. Stesso processo è toccato al consolato del Kazakhstan a Tallinn che è diventato la nuova sede diplomatica del paese centro asiatico in Estonia. (Res)