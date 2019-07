Bosnia: partito Nasa stranka sostiene testo presidenza tripartita su ponte Peljesac (2)

- L'esponente croato e quello bosniaco della presidenza, rispettivamente Zeljko Komsic e Sefik Dzaferovic, hanno approvato un testo in 10 punti che fa appello alla Croazia per un'interruzione del progetto e per l'avvio di colloqui bilaterali per risolvere la questione dei confini marittimi fra i due paesi. Ha espresso parere contrario al testo il presidente di turno ed esponente serbo della presidenza, MIlorad Dodik. Quest'ultimo ha spiegato che ha posto la questione "dell'interesse vitale", motivo per il quale l'approvazione della procedura è stata rimandata fino a che il parlamento della Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina) non si pronuncerà sulla questione. Il parlamento della Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina) ha convocato per oggi una seduta per esaminare il parere espresso da Dodik. (segue) (Bos)