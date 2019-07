Bosnia: partito Nasa stranka sostiene testo presidenza tripartita su ponte Peljesac (3)

- Nella giornata di ieri Komsic ha spiegato all'agenzia "Fena" che la riunione della presidenza tripartita bosniaca non ha stabilito di avviare una procedura legale contro la Croazia per la decisione di quest'ultima di costruire il ponte presso Peljesac, bensì di cercare una definizione dei confini marittimi fra i due paesi in linea con il diritto internazionale. In precedenza il premier del governo centrale bosniaco, Denis Zvizdic, ha affermato che la costruzione del ponte di Peljesac rappresenta "una mossa scorretta" da parte del governo croato. Zvizdic ha annunciato di volere "chiedere personalmente al primo ministro di Zagabria Andrej Plenkovic di fermare il progetto prima di risolvere la disputa sui confini tra i nostri due paesi". Zvizdic ha affermato inoltre di intendere "rivolgersi alla Commissione europea". (segue) (Bos)