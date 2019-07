Bosnia: partito Nasa stranka sostiene testo presidenza tripartita su ponte Peljesac (4)

- Il capo del governo di Sarajevo ha affermato che la Croazia "si è comportata in modo scorretto, senza rispetto per i principi del buon vicinato". Zvizdic ha ricordato di essersi rivolto a Plenkovic, nonché al presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker, nel mese di settembre dello scorso anno dato che "nessun organismo bosniaco ha mai dato il proprio via libera al progetto di costruzione del ponte di Peljesac, visto che la demarcazione dei confini rappresenta il presupposto per realizzare un processo del genere". Il progetto continua a essere criticato dalla componente politica musulmana in Bosnia, che nei mesi scorsi ha denunciato il pericolo di chiudere con il ponte l'accesso al mare aperto di Neum, l'unica città costiera bosniaca. Il rappresentante musulmano nella presidenza tripartita di Sarajevo Bakir Izetbegovic ha affermato recentemente che "il problema più immediato nei rapporti tra la Croazia e la Bosnia è quello della costruzione del ponte di Peljesac". (segue) (Bos)