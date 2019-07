Imprese: Sace Simest firma 2 intese con Ucimu e Fiera Milano a sostegno export Pmi

- Sace Simest, il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo Cdp, entra a far parte del circuito Golden Card. Un progetto, nato su iniziativa di Ucimu-sistemi per produrre, Amaplast e Fiera Milano, che offre, agli oltre 60.000 possessori della carta, l’ingresso alle manifestazioni fieristiche aderenti e l’accesso a una piattaforma digitale con servizi professionali dedicati alle aziende. Tra questi rientrano, da oggi, anche gli strumenti digitali Sace Simest a sostegno delle attività di internazionalizzazione delle imprese. L’annuncio viene dato in occasione della firma di due accordi a supporto dell’internazionalizzazione delle PMI italiane. Il primo accordo, firmato da Beniamino Quintieri, Presidente di Sace e da Massimo Carboniero, Presidente di Ucimu-sistemi per produrre - l'associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot e automazione -, è principalmente finalizzato ad avvicinare gli associati ai prodotti Sace Simest e a creare opportunità di incontro con grandi gruppi esteri interessati ad incrementare le forniture dall’Italia. Quest’ultima attività rientra nella Push Strategy di Sace Simest, il programma che agevola, attraverso incontri B2B, le occasioni di contatto tra primarie corporate estere e PMI italiane interessate ad entrare nelle loro catene di fornitura. (segue) (com)