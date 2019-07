Imprese: Sace Simest firma 2 intese con Ucimu e Fiera Milano a sostegno export Pmi (2)

- Il secondo accordo, firmato da Beniamino Quintieri, Presidente di Sace e da Fabrizio Curci, Amministratore Delegato di Fiera Milano - uno dei maggiori player fieristici internazionali -, ha come primario obiettivo la cooperazione nello sviluppo di nuove iniziative fieristiche, che Sace Simest sarà in grado di supportare grazie a prodotti specifici per la partecipazione a fiere in Italia e all’estero, come finanziamenti agevolati o garanzie finanziarie, e alla presenza di Uffici locali nei mercati target per Fiera Milano. Il primo appuntamento che beneficerà di questo accordo sarà E-PACK TECH by Ipack Ima, il nuovo evento internazionale dedicato a tecnologie e soluzioni di packaging progettate per il mercato dell'e-commerce, che si terrà in Cina, a Shanghai, dal 23 al 26 ottobre 2019. “Siamo molto orgogliosi degli accordi firmati oggi con due importanti realtà che lavorano ogni giorno a stretto contatto con le PMI, contribuendo alla loro valorizzazione anche sui mercati esteri – ha dichiarato Beniamino Quintieri, Presidente di Sace. - Aiutare le imprese ad utilizzare al meglio i nostri prodotti assicurativo-finanziari, ad accedere alla nostra offerta formativa gratuita e alle nostre iniziative di business matching, significa metterle nelle condizioni di esportare di più e meglio, in tutta sicurezza. Per questo, gli accordi firmati oggi sono fondamentali per raggiungere un numero sempre maggiore di imprese, migliorando la proiezione internazionale di chi è già attivo sul mercato globale e accompagnando nel mondo dell’export chi ancora è poco esperto.” (segue) (com)