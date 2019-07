Imprese: Sace Simest firma 2 intese con Ucimu e Fiera Milano a sostegno export Pmi (3)

- Massimo Carboniero, presidente Ucimu-sistemi per produrre, ha così commentato: “Siamo molto soddisfatti degli accordi sottoscritti questa mattina poiché entrambi sono pensati per sostenere le PMI italiane nella necessaria attività di internazionalizzazione. Ottimo è l’accordo dedicato alle imprese del settore delle macchine utensili, che destina oltre confine circa il 55% della produzione nazionale di comparto, e ottimo è quello sottoscritto con Fiera Milano che valorizza e arricchisce l’offerta dei servizi garantiti da Golden Card, progetto nato da un’idea di Ucimu-sistemi per produrre e Amaplast per le loro manifestazioni espositive e ora adottato anche da altri eventi ospitati a Fiera Milano”. La Push Strategy è il programma sviluppato da Sace Simest per favorire proattivamente la competitività delle imprese italiane nel mondo. Questo approccio, che fa da apripista per l’export italiano in mercati emergenti ad alto potenziale, mette a disposizione di importanti controparti estere linee di credito a medio-lungo termine a un tasso competitivo, con l’obiettivo di favorire l’acquisto di beni e servizi italiani o rafforzare rapporti commerciali esistenti. Nel corso degli ultimi due anni, Sace Simest ha garantito più di 1,7 miliardi di euro di finanziamenti a grandi buyer indiani, brasiliani, emiratini, messicani, kuwaitiani e turchi, operativi principalmente nei settori oil&gas, minerario, infrastrutturale ed energetico. L’approccio della Push Strategy non si limita solo alla fase finanziaria dell'operazione. Parte integrante del programma è l'organizzazione di incontri di business matching tra le imprese italiane interessate, il top management e il procurement team delle controparti estere. Sono già 600 le aziende italiane che hanno partecipato agli incontri, entrando in contatto con i grandi player beneficiari delle linee di credito. (com)