Speciale difesa: generale Vecciarelli, oltre 74 per cento bilancio a spese personale, Italia distante da standard internazionali

- Il capo di Stato maggiore della Difesa, Enzo Vecciarelli, ha analizzato il bilancio della Difesa, in particolare della cosiddetta funzione Difesa. "Su un totale di 13,9 miliardi di euro, le spese di personale continueranno a gravare in maniera sostanziale, assorbendo circa il 74 per cento (10,4 miliardi di euro) delle risorse ascrivibili a bilancio ordinario, mentre - ha spiegato - le percentuali del settore esercizio ed investimento sono sostanzialmente equivalenti attestandosi a circa il 13 per cento del totale con un importo rispettivo di 1,7 miliardi di euro e 1,9 miliardi di euro". Il generale lo ha riferito ai parlamentari nel corso dell'audizione informale presso le commissioni Difesa congiunte di Camera e Senato per l’esame dei contenuti del Documento programmatico pluriennale (Dpp) per la difesa per il triennio 2019-2021. "Questo - ha aggiunto - ci pone ben distanti da un riferimento internazionale ideale basato su una ripartizione percentuale del 50 per cento - 25 per cento - 25 per cento, rispettivamente per personale, esercizio ed investimento". Per Vecciarelli, tuttavia, "è certamente un segnale positivo la conferma dei fondi di investimento per il rilancio dell’industria nazionale e per le amministrazioni centrali, garantiti già a partire dal 2017 e con profondità quindicennale. Si tratta - ha continuato - di provvedimenti che procedono nella direzione auspicata di creare stabilità finanziaria per l’alimentazione di un comparto che necessita di punti fermi soprattutto in previsione di future cooperazioni internazionali e per conseguire l’ottimizzazione dei cicli produttivi e importanti economie di scala". Il generale ha però rimarcato anche: "Come registrato in relazione ai primi fondi sinora entrati in operatività, le risorse più ingenti risultano concentrate alla fine del prossimo decennio, condizione che rischia di creare lunghe attese e stagnazione tecnologica. Infatti - ha segnalato - circa il 72 per cento dei volumi assegnati al Dicastero giace oltre il 2024, con un orizzonte temporale, dunque, che ci pone in sostanziale svantaggio rispetto alle sfide odierne e in posizione di debolezza sui tavoli europei ove si vanno formando i gruppi che maggiormente saranno in grado di guidare lo sviluppo della difesa dell’Unione". (Rin)