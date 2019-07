Speciale difesa: Bulgaria, direttore intelligence militare si dimette dopo rilievi magistratura su istituzione

- Il direttore del Servizio d’intelligence militare bulgaro, generale Plamen Angelov, ha rassegnato ieri le proprie dimissioni. Ad annunciarlo è stato il ministro della Difesa, Krassimir Karakachanov, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa “Bulgarian News Agency”. Per il ministro, Angelov ha chiesto di lasciare l’incarico “nell’interesse” dello stesso Servizio. L'annuncio è arrivato dopo che la procura ha accusato l’attuale dirigenza e quelle precedenti dell'intelligence militare di “cattiva condotta”. Karakachanov ha spiegato che il generale Angelov rimarrà in servizio e si unirà alla sua squadra al ministero non appena il presidente Rumen Radev avrà firmato il decreto di dimissioni. Karakachanov ha detto inoltre che esiste un'opzione affinché il nuovo direttore dell’intelligence militare sia un civile e che il nome sarà indicato dal ministro della Difesa. (Bus)