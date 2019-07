Speciale difesa: generale Vecciarelli, per esigenze comparto confido in fondo investimento Mise 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di Stato maggiore della Difesa, generale Enzo Vecciarelli ha affermato che continuerà "la positiva sinergia in atto con il ministero dello Sviluppo economico sul cui bilancio sono già attribuite risorse per una serie di progetti strategici che coinvolgono in modo significativo l’industria nazionale". Nel corso dell'audizione informale presso le commissioni Difesa congiunte di Camera e Senato per l’esame dei contenuti del Documento programmatico pluriennale per la difesa per il triennio 2019-2021, Vecciarelli ha sottolineato: "È grazie anche a questo provvidenziale 'aiuto' che la Difesa è in grado di supportare programmi da cui discendono irrinunciabili positive ricadute sulle imprese, sull’occupazione, sull’incentivo allo sviluppo di nuova tecnologia". Tuttavia il capo di Stato maggiore ha evidenziato che "sui fondi Mise si registra un momento di grave criticità dato dal mancato rifinanziamento delle leggi istitutive dei programmi di spesa che avevano consentito l’avvio di importanti progetti industriali, ancora in fase di svolgimento, che rischiano di non poter giungere a compimento. È un dato - ha aggiunto - che richiama quella continuità e certezza di finanziamento che ritengo necessaria: infatti, il venir meno di tali rifinanziamenti, essendo essi correlati a impegni cruciali per la Difesa nazionale, produce condizioni di criticità che danneggiano al contempo lo strumento militare e il comparto industriale associato". Infine l'auspicio, "per il fondo di investimento di prossimo avvio, che contribuirà in modo sostanziale anche al consolidamento e allo sviluppo del comparto industriale della Difesa, confido che ci sia margine per assicurare sul bilancio Mise un volume in linea con le esigenze di sviluppo capacitivo e innovazione tecnologica". (Rin)