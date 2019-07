Speciale difesa: generale Vecciarelli su bilancio, Italia lontana da soglia 2 per cento Nato, tra ultimi paesi Alleanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di Stato maggiore della Difesa, generale Enzo Vecciarelli, ha segnalato "ulteriori sensibilità" del bilancio della Difesa, "se si analizza, secondo i parametri della Nato, dove l’Italia continua a collocarsi tra gli ultimi alleati nel percorso di avvicinamento alla nota soglia del 2 per cento del Pil, da conseguire entro il 2024, come concordato dai capi di Stato e di governo durante il summit del Galles del 2014". Nel corso dell'audizione informale presso le commissioni Difesa congiunte di Camera e Senato per l’esame dei contenuti del Documento programmatico pluriennale per la difesa per il triennio 2019-2021, il generale ha poi aggiunto: "Peraltro, il nostro bilancio Difesa risulta anche al di sotto della media dei paesi dell’Unione europea, facenti parte della Nato, il cui livello ha raggiunto ormai la soglia del 1,5 per cento e continua ad avere un trend di graduale crescita". Vecciarelli ha inoltre rimarcato: "Voglio evidenziare come la delicata tematica delle 'risorse finanziarie' sia oggetto di attenta supervisione da parte delle autorità dell’Alleanza. Visto da una prospettiva atlantica, il solo impegno operativo, ovvero la nostra 'contribution' negli impegni dell’Alleanza, non potrà essere sufficiente a compensare le carenze nel bilancio Difesa nel breve-medio termine". (Rin)