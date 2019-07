Speciale difesa: generale Vecciarelli, Italia punti su superiorità tecnologica, informativa e su rapidità decisionale

- Il capo di Stato maggiore della Difesa, generale Enzo Vecciarelli, ha segnalato che "il contesto appare complesso e sfidante e lo sarà ancora di più in futuro". Nel corso dell'audizione informale presso le commissioni Difesa congiunte di Camera e Senato per l’esame dei contenuti del Documento programmatico pluriennale (Dpp) per la difesa per il triennio 2019-2021, il generale ha poi spiegato: "A fronte di ciò, programmi e associate linee di finanziamento dovrebbero essere sviluppati idealmente in modo coerente, continuo e progressivo, con certezza di risultati, traguardando e catalizzando gli orientamenti delle maggiori organizzazioni internazionali di riferimento. Dovrebbe poi - ha continuato - essere possibile individuare la stessa certezza e coerenza nella gestione delle risorse che, pur risultando iscritte nei bilanci di altri Dicasteri, tipicamente il ministero dello Sviluppo economico (Mise), vengono impiegate per le esigenze del ministero della Difesa". Quanto ad una prospettiva strategico-militare, Vecciarelli ha affermato: Mi appare evidente come la credibilità della nostra postura, per ovvie ragioni dimensionali rispetto ad altri paesi, si baserà nel prossimo futuro sempre più sul piano della superiorità tecnologica e informativa e sulla rapidità con la quale saremo in grado di prendere decisioni e di proiettare le nostre forze". Per il generale, pertanto, "per creare effetti positivi nel medio/lungo termine", è "opportuno evidenziare l’importanza di garantire una adeguata dimensione finanziaria che consenta la migliore esecuzione dei programmi illustrati nel Documento programmatico oggetto di discussione, senza accumulare gap capacitivi". E ancora, ha concluso: "Sarà inoltre fondamentale assicurare che l’iter tecnico amministrativo degli atti discendenti dal Dpp si concluda quanto più celermente possibile affinché le Forze armate, le imprese, i lavoratori coinvolti possano operare in un quadro di adeguato e meritato sostegno istituzionale". (Rin)