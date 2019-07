Speciale difesa: Libia, missione Onu "fortemente preoccupata" da sparizione deputata Sergewa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Missione delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) è “fortemente preoccupata” dalle notizie di stampa relative alla scomparsa di un membro eletto della Camera dei rappresentanti di Tobruk, Siham Sergewa, e del ferimento di suo marito. Lo si legge in un comunicato diramato dalla missione, che fa sapere di “seguire con attenzione” gli sviluppi della vicenda. Secondo le prime ricostruzioni, la donna è stata rapita con la forza la scorsa notte mentre si trovava nella sua abitazione a Bengasi. Unsmil chiede alle autorità competenti di indagare sull’attacco e di scoprire dove si trova la Sergewa. Inoltre, la missione Onu chiede l’immediato rilascio della deputata e di suo marito. “Le sparizioni forzate, gli arresti illegali e i rapimenti basati su idee o affiliazioni politiche costituiscono una seria violazione dello stato di diritto e una flagrante violazione della legge umanitaria internazionale e dei diritti umani”, ricorda Unsmil. La missione, infine, sottolinea che “silenziare le voci delle donne in posizioni decisionali non sarà tollerato” e ribadisce il suo “forte impegno” verso la piena partecipazione e coinvolgimento delle donne nella vita politica della Libia. (Lit)