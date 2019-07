Speciale difesa: Donbass, prigione segreta Mariupol operativa almeno sino al 2018

- Il Servizio di sicurezza dell'Ucraina (Sbu) ha cercato di fare tutto il possibile per nascondere al pubblico l'esistenza della prigione segreta del battaglione Azov situata in uno dei terminal dell'aeroporto di Mariupol. É quanto emerge da un documento dell’Sbu in possesso dell'agenzia di stampa russa "Sputnik ". La prigione è stata operativa almeno sino allo scorso autunno e non ci sono prove che attualmente sia stata chiusa. Fosse comuni potrebbero essere ritrovate nei pressi della struttura, stando alle testimonianze di alcuni sopravvissuti. La seconda parte dell'inchiesta di “Sputnik” presenta un rapporto del colonnello Sergej Stetsenko, della quinta direzione militare del controspionaggio dell'Sbu di Mariupol, datato primo novembre 2018. Nel rapporto, l’ufficiale delinea i suoi contatti con “l'agente Reno", nome in codice di un presunto militare ucraino che riferiva al superiore i rapporti fra il personale delle forze armate di Kiev. Secondo le indagini di "Sputnik", basate sul documento dell'Sbu e sulla storia di un ex detenuto, si apprende inoltre che è stato estorto denaro alle vittime ed ai loro parenti in cambio del rilascio. In base a quanto emerso dalla documentazione, Liudmila Momot, una residente locale, avrebbe chiesto “all'agente Reno” di aiutarla a trovare suo figlio scomparso il 3 ottobre 2018. Momot ha riferito che una settimana dopo la scomparsa del figlio, è stata contattata da una persona che le avrebbe chiesto tremila dollari per ottenerne la liberazione da una struttura detentiva nell’aeroporto. La donna, non avendo soldi, ha chiesto aiuto “all'agente Reno”. Un altro testimone, Pavel Karakosov, che sarebbbe sopravvissuto alla tortura nel centro di detenzione, ha suggerito che nella località potrebbero esserci delle fosse comuni nelle vicinanze della prigione. (Rum)