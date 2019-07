Speciale difesa: Giappone-Usa, funzionari giapponesi presenzieranno a briefing sicurezza stretto Hormuz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicesegretario capo di Gabinetto giapponese, Yasutoshi Nishimura, ha annunciato oggi, nel corso di una conferenza stampa, che funzionari dell’ambasciata giapponese a Washington prenderanno parte a un briefing riguardo le iniziative allo studio del governo Usa per garantire la sicurezza del commercio marittimo nello stretto di Hormuz. L’incontro è stato organizzato dall’amministrazione del presidente Usa Donald Trump per domani, 19 luglio, dopo la serie di attacchi a petroliere nel Golfo, imputati da Washington all’Iran. Il rappresentante speciale Usa per l’Iran, Brian Hook, illustrerà una iniziativa cinese tesa a istituire una coalizione di paesi per garantire il passaggio sicuro delle navi attraverso lo stretto di Hormuz, nodo chiave del trasporto globale di petrolio greggio. (Git)