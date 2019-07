India: Karnataka, l’assemblea si aggiorna a domani senza voto sulla fiducia

- La seduta dell’assemblea legislativa dello Stato indiano del Karnataka sulla fiducia al governo di coalizione tra il Janata Dal Secular (Jds) e il Congresso nazionale indiano (Inc) è stata aggiornata a domani alle 11. Dopo circa sei ore di acceso dibattito, con alcune interruzioni, la giornata di lavori è stata dichiarata conclusa senza che si procedesse alla votazione, tra le contestazioni del Partito del popolo indiano (Bjp), il cui leader, B. S. Yeddyurappa, ha minacciato proteste in aula per tutta la notte. Il capo dell’esecutivo statale e leader del Jds, H. D. Kumaraswamy, ha dichiarato che “non è importante se la coalizione sopravvive, ma bisogna discutere di questa cospirazione in corso per indebolire la democrazia”. La maggioranza vacilla dal 6 luglio, quando ha avuto inizio una serie di abbandoni: complessivamente sono 16 i deputati, 13 del Congresso e tre del Jds, che hanno inviato alla presidenza dell’assemblea lettere di dimissioni. La crisi politica del Karnataka è arrivata fino alla Corte suprema. Dieci dei legislatori dimissionari, infatti, si sono rivolti alla massima autorità giudiziaria dell’India accusando il presidente dell’assemblea, Ramesh Kumar, di ritardare la valutazione delle loro lettere di dimissioni per cercare di far sopravvivere il governo. (segue) (Inn)