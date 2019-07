Kosovo: premier Haradinaj, senza dazi niente reciproco riconoscimento con Serbia

- Se il Kosovo sospenderà i dazi sulle importazioni di prodotti dalla Serbia non riuscirà ad ottenere il reciproco riconoscimento: lo ha dichiarato il primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj ieri sera a Vushtrri durante un convegno del suo partito, Alleanza per il futuro del Kosovo. "La formazione dell'Esercito del Kosovo è stato un passo coraggioso. Così come dire basta alla mobilitazione per dividere il Kosovo; è stato coraggioso approvare la legge sul complesso minerario di Trepca nel governo e in parlamento. E' coraggioso oggi dire alla Serbia che non può minacciare la nostra esistenza. I dazi significano Stato; se non le possiamo tenere fino al riconoscimento, non otterremo questo obiettivo", ha dichiarato Haradinaj. (Kop)