Torino: guida in stato di ebbrezza, denunciato l'ex juventino Trezeguet

- L'ex centravanti della Juventus, David Trezeguet, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. E' successo la notte scorsa, poco dopo le 24, a Torino. Il francese, oggi dirigente sportivo, è stato fermato dalle volanti in via Po, in compagnia di un amico. Era alla guida di una Jeep in stato di alterazione. Durante il controllo c’è stato un diverbio con gli agenti. Tre volte è risultato positivo alla prova del palloncino, sempre con valori compresi tra 1,7 e 1,5. Per l'ex attaccante sarebbe anche scattato il ritiro della patente.(Rpi)