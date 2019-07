Alitalia: Toninelli, piano industriale pronto a metà settembre

- "I tempi li detta il capofila che è Ferrovie dello Stato, ma i tempi per la redazione di un serio piano industriale sono la metà di settembre, il 15 di settembre e penso possano esserci ottime soluzione alla faccia di chi in tanti anni non è mai riuscito a salvare Alitalia". Così il ministro dell'Economia e dei trasporti Danilo Toninelli a margine dell'evento 'Fare sostenibilità' di Ferrovie dello Stato questa mattina a Roma rispondendo a chi gli chiedeva i tempi per realizzare la newco di Alitalia con soci Ferrovie dello Stato, Mef, Delta e Atlantia.(Rer)