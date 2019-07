Molise: oggi a Venfro (Is) la consegna dei riconoscimenti del premio "Oscar green"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta a Venafro (Is), nella Palazzina Liberty, la premiazione dei vincitori della selezione regionale del premio Oscar green 2019. La premiazione è stata preceduta da un incontro-dibattito sul tema “Giovani imprenditori: tra vocazioni e potenzialità agricole del territorio”. I vincitori: per la categoria “Campagna amica”: Maria Antonietta Paladino dal 2016 alla guida dell’azienda di famiglia, con oltre 40 ettari coltivati a seminativi e oliveto e una stalla ci circa 30 capi da latte in espansione. Tutti i capi vengono alimentati esclusivamente con le produzioni aziendali secondo la logica di una filiera a km zero. Per la categoria “Sostenibilità”: Nicola Del Vecchio e Michela Bunino, titolari della società agricola “Alba” un'azienda multifunzionale biologica che produce mediante un sistema produttivo a ciclo chiuso e autosufficiente in grado di creare meno rifiuti e un minor impatto ambientale. Per la categoria “Impresa 4 Terra”: Daniele Venditti titolare dell’azienda Agricola “Tras-form-azioni” nata dalla ristrutturazione e riconversione a biologico dell’azienda di famiglia dove oggi produce artigianalmente, senza uso di additivi e conservanti: passate, confetture, sottoli, sughi pronti e succhi di frutta, lavorando immediatamente le materie prime appena raccolte nei suoi campi. (Ren)