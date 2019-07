Frosinone: 18mila euro di multa a negozio egiziano di frutta, carenze igieniche e irregolarità lavoro dipendente

- Sanzioni per un totale di 18mila euro sono state elevate nei confronti di un 31enne egiziano, titolare di un’attività di vendita al dettaglio di frutta e verdura a Pontecorvo in provincia di Frosinone. A seguito di un controllo i militari hanno riscontrato da un lato carenze igienico sanitarie, dall’altro delle difformità sulla retribuzione ai lavoratori dipendenti. L’uomo è stato segnalato all’Autorità giudiziaria. L’intervento è stato svolto dal personale del comando locale della stazione dei carabinieri in collaborazione con il personale del nucleo ispettorato del Lavoro di Frosinone.(Rer)