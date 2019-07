Alitalia: Toninelli, revoca concessione autostrade ad Aspi può allontanare Atlantia da newco? Noi sempre detto che dossier sono distinti

- "Noi abbiamo sempre detto, prima ancora dell'offerta formalizzata da Atlantia per la nuova Alitalia che i dossier (Autostrade e aeroporti, ndr) erano distinti, evidentemente ha capito che i dossier sono distinti e che la sua parte economica nel comparto aeroportuale può andare avanti con il dossier Alitalia". Così il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, a margine dell'evento 'Fare sostenibilità' di Ferrovie dello Stato questa mattina a Roma, a chi gli chiedeva se l'eventuale revoca delle concessioni autostradali a Autostrade per l'Italia, controllata da Atlantia, non rischi di fermare l'investimento della stessa Atlantia nella nuova Alitalia. Precedentemente il ministro aveva spiegato: "All'interno di Atlantia ci sono le concessioni autostradali e le concessioni aeroportuali, con Aeroporti di Roma. Questo significa che se Ferrovie dello Stato ha scelto Atlantia come partner industriale non lo ha fatto per le concessioni autostradali, ma perché ha una grande competenza e ha sempre lavorato nelle concessioni aeroportuali. Per quanto riguarda le concessioni autostradali sono altra cosa. Lì Atlantia ha fallito perché non è stata in grado di gestire il bene pubblico autostrada. Ha fatto crollare un ponte con 43 morti. Ora abbiamo anche dei giuristi che hanno detto che ci sono le condizioni giuridiche per poter andare avanti con la revoca della concessione. Detto questo - ha concluso Toninelli - sulla revoca a breve ci sarà una discussione all'interno della maggioranza e prenderemo la decisione migliore per l'interesse generale.(Rer)