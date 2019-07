Salute: il Robot da Vinci arriva al Policlinico universitario Umberto I di Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo progetto – spiega il Rettore della Sapienza Eugenio Gaudio – insieme agli altri già realizzati dall'Ateneo, grazie al sostegno della Fondazione Roma, rende possibile l'applicazione delle tecnologie più moderne e avanzate alla chirurgia di precisione – Il compito dell'Università non è solo quello di formare professionisti attenti e preparati in campo medico ma di promuovere l'innovazione attraverso l'impiego di strumenti sempre più all'avanguardia, in modo da migliorare costantemente la qualità e l'efficacia delle cure che i medici offrono ai pazienti"."Allo stato attuale la chirurgia robotica rappresenta la frontiera più avanzata per molte specialità chirurgiche. L'impegno che la Fondazione Roma ha profuso nella realizzazione di questo progetto, consente all'Umberto I di essere presente su questa frontiera e alla Regione Lazio, impegnata a garantire un più alto livello di assistenza ai pazienti e orami in prossimità della fine del piano di rientro dal debito, di recuperare terreno nell'innovazione tecnologica della rete ospedaliera regionale. Si comincia dall'urologia anche in ragione della presenza di professionisti di elevato livello, ma occorre subito avviare le attività anche in altre discipline chirurgiche per giungere alla realizzazione di un polo multispecialistico di robotica avanzata che coniughi assistenza ai malati, formazione dei giovani specializzandi e ricerca applicata", dichiara il direttore generale dell'Umberto I, Vincenzo Panella. (segue) (Com)