Salute: il Robot da Vinci arriva al Policlinico universitario Umberto I di Roma (3)

- "Convinto da sempre della necessità che le nuove tecnologie, in particolare la robotica, accompagnino i progressi della medicina nella diagnostica e nella chirurgia, tendenzialmente sempre meno invasiva – conclude il presidente onorario della Fondazione Roma, Emmanuele F.M. Emanuele – non può che rallegrarmi partecipare alla presentazione del Robot da Vinci di ultima generazione, frutto di un intervento della Fondazione Roma da me fortemente auspicato e sostenuto, che si inserisce nell'ambito di un programma generale di sostegno alle strutture ospedaliere pubbliche del territorio, e che peraltro rafforza la collaborazione con il policlinico 'Umberto I', destinatario di diversi altri interventi finalizzati al potenziamento ed all'aggiornamento tecnologico delle apparecchiature, come nel caso dei tre ecografi di alta fascia per l'Uoc "testa, collo e delle chirurgie", e della struttura integrata di emodinamica ed ecocardiografia 'Heart Navigator', inaugurata lo scorso anno. Il Robot Da vinci consente trattamenti chirurgici avanzati che rientrano negli standard di cura con il raggiungimento di risultati equivalenti o superiori rispetto a quelli ottenibili con la chirurgia tradizionale. Il chirurgo gestisce il sistema attraverso una consolle computerizzata posta all'interno della sala operatoria e il sistema trasferisce il movimento delle sue mani a strumenti miniaturizzati con una più facile articolazione e rotazione degli strumenti. (segue) (Com)