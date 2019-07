Matera: domenica l'ultimo spettacolo del progetto "Aware. La nave degli incanti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si concluderà a Matera domenica il progetto "Aware. La nave degli incanti", di Matera Capitale Europea della Cultura 2019, cooprodotto dalla compagnia Gommalacca Teatro e dalla Fondazione Matera-Basilicata 2019 e inserito tra le proposte della scena creativa lucana che compongono il palinsesto di Matera-Capitale Europea della Cultura 2019. Nel quinto e ultimo episodio, "Ritorno alla madre", che si svolgerà domenica presso la stazione La Martella, ore 19.30 e che è inserito nel cartellone di "Matera vista dalla Luna" dedicato alle celebrazioni dell’allunaggio, Sofia, la protagonista del racconto in scena, si ritroverà ad affrontare le sue paure. Una grande favola che, secondo le intenzioni dei promotori, parlerà ad adulti e bambini. Lo spettacolo ha registrato il tutto esaurito nelle tappe di Potenza, Castelmezzano, Garaguso, Ferrandina, che ne hanno composto il percorso. Due anni di lavoro, uno staff di oltre 40 persone, 102 comparse, 21 attori impegnati nelle 5 tappe del progetto con una nave lunga 28 metri, alta 8, larga 2 metri e mezzo e pesante 8 tonnellate, sono i numeri del progetto che ha consentito a Gommalacca teatro, compagnia lucana composta da Carlotta Vitale e da Mimmo Conte, di vincere sia il bando per Matera 2019 con il progetto "Aware. La nave degli Iicanti", sia il bando per l’altra capitale europea della cultura 2019, Plovdiv, per la quale hanno ideato "Aw(e)are. Io, noi", progetto che ha inaugurato il mese della cultura. Un unico spettacolo multidisciplinare, composto da 5 episodi composti da storie raccolte sul territorio. (segue) (Ren)