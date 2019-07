Speciale energia: Germania, attivate 42 turbine eoliche offshore nel primo semestre del 2019

- Nel primo semestre del 2019, sono entrate in funzione 42 turbine eoliche al largo delle coste tedesche del Mar Baltico e del Mare del Nord, con una capacità superiore ai 250 megawatt. Altri 56 impianti simili verranno presto attivati. È quanto reso noto dall'Associazione federale dell'energia eolica (Bwe), secondo cui l'espansione del settore in Germania "sta procedendo secondo i piani, ma troppo lentamente per gli obiettivi climatici". Entro il 2030, il governo tedesco intende portare la produzione di energia eolicha degli impianti in mare a 15 mila megawatt. Intanto, ha affermato il Bwe, è stata "quasi raggiunta"la capacità di 7.700 megawatt che gli impianti eolici al largo delle coste della Germania devono produrre entro il 2020. Tuttavia, per il Bwe, "una più rapida espansione del settore è fattibile e necessaria". Come riferito dal quotidiano tedesco "Handelsblatt", le turbine eoliche attive nelle acque tedesche del Mare del Nord e del Mar Baltico sono a oggi 1.400 con una capacità di 6.600 megawatt. (Res)