Speciale energia: ministro Petrolio egiziano a “Nova”, in trattativa per rinnovo contratto triennale con Kuwait

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero del Petrolio egiziano è in trattative con l’emirato del Kuwait per il rinnovo del contratto triennale per la forniture di petrolio greggio alle raffinerie nazionali. Lo ha dichiarato ad “Agenzia Nova” il ministro del Petrolio egiziano, Tarek el Molla. “Sono in corso negoziati per rinnovare il contratto triennale con il Kuwait”, ha dichiarato il ministro a margine della cerimonia per il lancio della cooperazione tra Egitto e il porto belga di Anversa avvenuta ieri. "Il contratto dovrebbe essere rinnovato a gennaio", ha aggiunto. Il ministro non ha voluto rivelare eventuali cambiamenti nei volumi delle forniture. Il contratto attualmente in vigore prevede la fornitura di 2 milioni di barili di petrolio greggio al mese e 1,2 di tonnellate di prodotti petroliferi. (Cae)