Mafia nigeriana: Lucaselli (Fd'I), bene operazione, combattere fenomeno radicato

- La deputata di Fratelli d'Italia, Ylenja Lucaselli, esprime in una nota "congratulazioni agli inquirenti e agli agenti delle Squadre mobili per l'operazione che oggi ha portato a 19 fermi nell'ambito di un 'cult' di mafia nigeriana radicato in tutta l'Emilia Romagna e nel bergamasco. Fratelli d'Italia da tempo denuncia il pericolo della presenza di questa realtà criminale, anche nel territorio emiliano-romagnolo. Attraverso iniziative pubbliche abbiamo sensibilizzato circa i rischi dell'operatività di questo coagulo delinquenziale, che peraltro si basa su forti retaggi di identità culturale-tribale. Le evidenze dell'indagine odierna", aggiunge la parlamentare, "hanno confermato tutto questo. E' un fenomeno strettamente legato al flusso migratorio e la sinistra, continuando ad ignorarlo, fa solo danni al Paese".(Com)