Turismo: Enit presenta piano 2019-2021, oltre 600 eventi per millennials, famiglie e golden age

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 600 iniziative per i millennials, le famiglie e la golden age. L'Agenzia nazionale del turismo (Enit) si rinnova con il nuovo piano triennale 2019-2021, presentato oggi alla presenza ministro delle Politiche agricole e del turismo Gian Marco Centinaio. Sono oltre 600 gli eventi Enit programmati nel mondo (+5 per cento rispetto al 2018) tra cui momenti significativi come il centenario Enit a novembre, le celebrazioni legate a Leonardo da Vinci, la partecipazione al Giro d'Italia e altri eventi sportivi e fiere internazionali come il Seatrade, il World Routes, la Settimana della cucina. Il brand Italia vivrà un profondo cambiamento e ad Enit è affidato il compito di catalizzatore tra i protagonisti pubblici e privati del settore. "E' cambiata la visione e l'approccio all'industria del turismo, valorizzato oggi da tutto il Sistema Italia. Ora - ha commentato il presidente Enit Giorgio Palmucci - ha finalmente l'attenzione che merita un settore che muove 428,8 milioni di presenze e 41,7 miliardi di euro di spesa dei turisti stranieri in Italia nel 2018. Finalmente si può parlare di programmazione reale e strutturata che non proceda a tentativi senza un coordinamento tra i vari livelli territoriali e gli stakeholder pubblici e privati, ma che sviluppi sinergia, qualità dell'offerta ed efficientamento della filiera turistica in rete". (segue) (Rer)