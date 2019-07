Turismo: Enit presenta piano 2019-2021, oltre 600 eventi per millennials, famiglie e golden age (2)

- "Potenziando la filiera con metodo: incidendo ad esempio sulla stagionalità della domanda, sulla formazione, captando in tempo le richieste del mercato. Responsabilità sociale ed ecologica per la valorizzazione delle biodiversità e delle tradizioni ma con un occhio al lusso, alla ricerca - ha concluso Palmucci - di destinazioni meno battute ma con un altissimo confort". "Con il nuovo piano triennale Enit sarà in grado di indicare al meglio i mercati obiettivo, potendo supportare l'azione del settore privato e contribuire allo sviluppo delle destinazioni turistiche del Paese -, ha detto il ministro con delega al Turismo Gian Marco Centinaio. - Il turismo è un settore determinante per la crescita dell'economia italiana, è destinato a rimanere uno dei driver per la nostra ripresa economica e per l'occupazione". (Rer)