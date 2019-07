Polonia: Piattaforma civica correrà da sola alle elezioni parlamentari

- Piattaforma civica (Po) ha deciso di correre da sola alle elezioni parlamentari che si terranno il prossimo autunno in Polonia. Lo rivela l'agenzia di stampa "Pap", riportando le parole del leader di Po, Grzegorz Schetyna. La direzione del partito si è riunita questa mattina per un'ultima deliberazione in merito, prendendo atto dell'impossibilità di formare una coalizione più ampia con le altre forze di opposizione, in particolare il Partito popolare polacco (Psl) e l'Alleanza della sinistra democratica (Sld). "Vogliamo aprire le nostre liste ai cittadini, alle persone attive, agli esperti, agli attivisti, agli amministratori locali e alle Ong", ha dichiarato Schetyna, riferendosi al fatto che le liste di Po conterranno un 20 per cento di candidati della società civile. Le liste saranno presentate in concreto il 26 luglio. (Vap)