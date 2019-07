Tanzania: Corte suprema mantiene in vigore pena di morte

- La pena di morte rimane in vigore in Tanzania. Lo ha stabilito la Corte suprema di Dar es Salaam, affermando che non ci sono prove sufficienti per abolirla. I magistrati erano stati chiamati a pronunciarsi sulla questione lo scorso 21 giugno, su un caso presentato da diverse organizzazioni di difesa per i diritti umani, per le quali la legge in vigore viola i principi base della Costituzione, per primo quello che il diritto alla vita va garantito. L'udienza era tuttavia stata rimandata. Benché la pena di morte nel paese non sia più stata applicata dal 1994, questa è ufficialmente in vigore. (Res)