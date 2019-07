Speciale energia: Messico, Pemex, entro il 2023 taglio del 65 per cento su costo produzione barile

- Entro il 2023, la compagnia energetica messicana Pemex prevede di ridurre del 65 per cento il costo di produzione di un barile di petrolio. Nel piano aziendale 2019-2023 presentato in settimana, Pemex conta infatti di ottenere un costo unitario di 4,87 dollari, in deciso calo rispetto ai 13,73 dollari pagati per un abrile nel 2018. Una stima che la compagnia calibra sullo sviluppo dei 20 nuovi campi con cui punta ad ottenere, nel 2024, una produzione di quasi 2,7 milioni di barili al giorno. Per l'impresa statale, le previsioni sono confortate dalla stessa natura dei nuovi progetti, onshore o in acque poco profonde, con i "minori" costi possibili nel panorama. Senza contare che la strategia di investimento punta a sfruttare "buona parte dell'infrastruttura già costruita da Pemex, e che si trova sottoutilizzata per la discesa dei livelli di produzione registrata negli ultimi anni". Il piano aziendale ruota attorno a un rilancio della produzione e dei conti della sigla petrolifera per fare in modo che, in prospettiva, torni ad essere "motore" dell'economia nazionale. Il governo messicano continuerà fino al 2020, terzo anno di mandato, a garantire sostegno attraverso investimenti e tagli della pressione fiscale, concentrando le risorse sull'incremento della produzione. Gli utili che si attendono grazie alle eccedenze di prodotto torneranno successivamente nelle casse dello stato fungendo da ulteriore detonatore dell'economia. "Tre anni per recuperare Pemex, per aumentare la produzione e tre anni per usare gli investimenti per lo sviluppo nazionale. Il piano che abbiamo è quello di seminare il petrolio", ha detto il presidente Andres Manuel Lopez Obrador presentando il piano. (Mec)