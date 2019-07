Governo: Di Maio, se Lega vuole farlo cadere lo dica chiaramente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se "la Lega vuole far cadere il governo lo dica chiaramente e se ne prenda la responsabilità. Io non credo che in questi mesi abbiamo fatto male per l'Italia, abbiamo fatto molte leggi importanti, è un governo che sta cercando di portare a casa i risultati, ma con questo clima si fa male al Paese, non è che si fa male al Movimento cinque stelle. Quando si minaccia continuamente di far cadere il governo, l'unica cosa che produci è che gli investitori non investono, perché crei un clima di incertezza. Le piccole frasi, le mezze minacce sono inaccettabili": lo ha detto, in diretta Facebook, il capo politico pentastellato, Luigi Di Maio. (Rin)