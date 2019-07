Cultura: da domani per la prima volta a Roma, ai Musei capitolini la mostra "Luca Signorelli e Roma. Oblio e riscoperte"

- "Nell'avvicinarsi dell’anniversario dei cinquecento anni dalla morte di Raffaello, i Musei capitolini rendono omaggio a Luca Signorelli (Cortona, 1450 ca. -1523) nelle sale di palazzo Caffarelli con la mostra Luca Signorelli e Roma. Oblio e riscoperte. Viene così celebrato, per la prima volta a Roma, uno dei più grandi protagonisti del Rinascimento italiano, la cui altissima parabola pittorica è stata oscurata solo dall’imponderabile arrivo di due giganti della generazione successiva: Michelangelo (1475-1564) e Raffaello (1483-1520), che al maestro di Cortona si erano però ispirati per raggiungere quell’insuperabile vertice della pittura che gli stessi contemporanei gli attribuirono. Come scrisse infatti Giorgio Vasari, Luca Signorelli 'fu ne’ suoi tempi tenuto in Italia tanto famoso e l’opere sue in tanto pregio, quanto nessun altro in qualsivoglia tempo sia stato già mai' ". Così una nota di Zetema. "La mostra, a cura di Federica Papi e Claudio Parisi Presicce, è promossa da Roma Capitale, assessorato alla Crescita culturale - Sovrintendenza capitolina ai Beni culturali, con l’organizzazione di Zètema progetto cultura. Catalogo edito da De Luca Editori d’Arte - Attraverso un’attenta selezione di circa 60 opere di grande prestigio provenienti da collezioni italiane e straniere, molte delle quali per la prima volta esposte a Roma, l’esposizione intende mettere in risalto il contesto storico artistico in cui avvenne il primo soggiorno romano dell’artista e offrire nuove letture sul legame diretto e indiretto che si instaurò fra l’artista e Roma". (segue) (Com)