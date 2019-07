Torino: Politecnico, al via iscrizioni al test per nuova laurea in Tecnologie per l'industria manifatturiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Politecnico di Torino inaugura a settembre uno dei primi corsi in Italia che danno attuazione al D.M. n. 6/2019 che prevede la possibilità di istituire, in via sperimentale, nuovi percorsi di laurea a orientamento professionale. Il corso in Tecnologie per l’industria manifatturiera avrà la durata di tre anni e prevede un massimo di 50 partecipanti: le iscrizioni al test di ammissione – che si svolgerà il 24 settembre prossimo - sono aperte dal 15 luglio al 20 settembre 2019. Questa tipologia di corso di primo livello – ispirato al modello tedesco – mira alla creazione di figure tecniche di alto profilo professionale che possano essere operative rapidamente nel settore della produzione di realtà manifatturiere, rispondendo pienamente alla richiesta delle aziende, soprattutto PMI, interessate a figure professionali più multidisciplinari, formate alla soluzione di problemi complessi tramite metodologie learning by doing e learning by thinking, in cui le conoscenze vengono trasmesse principalmente con attività pratiche di laboratorio e attività progettuali e solo in parte attraverso lezioni frontali. Altra caratteristica del percorso formativo è il rapporto con le realtà aziendali fin dal primo anno di corso: lo studente intraprende un percorso di approfondimento di metodi e conoscenze specificamente rivolte al comparto dei processi produttivi con tirocini formativi durante tutti e tre gli anni di corso, che nell’ultimo anno avrà una connotazione più orientata ad affrontare casi ed esperienze reali del mondo del lavoro. (segue) (Rpi)