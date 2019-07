Torino: Politecnico, al via iscrizioni al test per nuova laurea in Tecnologie per l'industria manifatturiera (2)

Torino, 18 lug 12:52 - (Agenzia Nova) - "Riscontriamo un forte interesse da parte delle aziende, soprattutto delle PMI, a impiegare laureati che abbiano una formazione che vada al di là dell'apprendimento teorico, ma si caratterizzi per capacità di lavoro in team e da un approccio pratico ai problemi multidisciplinari che si possono presentare in azienda. Questo corso di laurea, tra i primi in Italia, darà la possibilità a 50 ragazzi e ragazze di accedere a un percorso caratterizzato da didattica esperienziale in laboratori tecnologici e da un curriculum più ampio, che comprenderà materie quali diritto, dinamiche aziendali, soft skills, e che garantirà un rapporto diretto con il mondo delle aziende in specifici stage e, siamo certi, possibilità di impiego eccezionalmente elevate al termine degli studi", commenta il Rettore Guido Saracco, che ha promosso il nuovo percorso progettato insieme al Vice Rettore per la Didattica Sebastiano Foti e al referente del corso Paolo Chiabert del Dipartimento di Ingegneria Gestionale e delle Produzione (Digep). (Rpi)