Governo: Di Maio, è Lega che sta con Pd e con FI

- Se "mi si accusa anche di stare al governo con il Partito democratico, ricordo a tutti che con il Pd la Lega si è votata il salvataggio di Radio Radicale, Radio Soros, voteranno insieme sulla Tav, per togliere molto probabilmente il tetto dei 9 euro sul salario minimo e sono d'accordo sul fatto che l'acqua non vada resa pubblica. Se vogliamo metterla così, allora io ho tante ragioni per dire che loro vanno molto d'accordo con il Pd. Se vogliamo seguire questo schemino qua di Salvini, chi sta al governo con Berlusconi, in tutte le Regioni ed in tutti i Comuni in cui governano, è la Lega": così, in diretta Facebook, il capo politico del Movimento cinque stelle, Luigi Di Maio, ha replicato alle parole del leader della Lega. (Rin)