Imprese: già 1912 espositori (+8 per cento) hanno confermato presenza a Hostmilano 2019

- Sono arrivati a quota 1.912 (+8 per cento alla stessa data del 2017), di cui 1.127 italiani (+7 per cento) e 785 internazionali (+10 per cento) gli espositori che, a pochi mesi dall’inaugurazione, hanno confermato la loro partecipazione a Hostmilano, la fiera dedicata al mondo della ristorazione e dell’accoglienza, arrivata alla sua 41°edizione (a fieramilano, dal 18 al 22 ottobre 2019). Lo annuncia Fiera Milano in un comunicato stampa diffuso oggi in cui si segnala che le imprese internazionali in particolare, sono in rappresentanza di 54 Paesi (tra le new-entry ci sono nazioni come Albania, Argentina, Colombia, Iran, Lettonia, Libano). Le più importanti associazioni estere di categoria, in primis quelle di Usa e Canada ma non solo, hanno firmato una serie di accordi strategici con la manifestazione di Fiera Milano. Hostmilano è un hub “senza confini”, dove si trova tutto il mondo dell’ospitalità e della ristorazione professionale, a cominciare da chi, il prossimo ottobre, arriverà tra i padiglioni di Hostmilano in virtù delle partnership siglate anche quest’anno con le più autorevoli associazioni di categoria italiane e internazionali, tutte impegnate ad accrescere la promozione e il grado di riconoscibilità della manifestazione nei mercati esteri più promettenti. Stati Uniti e Canada. Ma anche Argentina, Caraibi, Cile, Colombia e Messico, per quanto riguarda l’America Latina. O i Paesi del Golfo, in particolare gli Emirati; e ovviamente l’Europa, con Regno Unito e Spagna davanti a tutti. (segue) (Com)