Imprese: già 1912 espositori (+8 per cento) hanno confermato presenza a Hostmilano 2019 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- HostMilano è a tutt’oggi l’unica fiera del settore ad avere ottenuto una tale certificazione in Italia. Ma nel menu dell’edizione che andrà in scena il prossimo ottobre non mancherà neppure una folta rappresentanza di hosted buyer. Grazie anche alla collaborazione con ICE Agenzia, saranno infatti oltre 1.500 addetti gli addetti ai lavori provenienti da 80 Paesi; con l’80 per cento di turnover, e un mix tipologico sempre più completo, arriveranno a Milano principalmente da USA, Canada, Medio Oriente, UAE, Cina e Russia. A completare il taglio “global” di Hostmilano ci sarà, poi un progetto come BeMyHost: con venti ambassador esteri chiamati ad “intercettare”, e condividere sui propri social, tutte le tendenze dell’ospitalità ai cinque angoli del pianeta. (Com)