Difesa: generale Vecciarelli su bilancio, Italia lontana da soglia 2 per cento Nato, tra ultimi paesi Alleanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di Stato maggiore della Difesa, generale Enzo Vecciarelli, ha segnalato "ulteriori sensibilità" del bilancio della Difesa, "se si analizza, secondo i parametri della Nato, dove l’Italia continua a collocarsi tra gli ultimi alleati nel percorso di avvicinamento alla nota soglia del 2 per cento del Pil, da conseguire entro il 2024, come concordato dai capi di Stato e di governo durante il summit del Galles del 2014". Nel corso dell'audizione informale presso le commissioni Difesa congiunte di Camera e Senato per l’esame dei contenuti del Documento programmatico pluriennale per la difesa per il triennio 2019-2021, il generale ha poi aggiunto: "Peraltro, il nostro bilancio Difesa risulta anche al di sotto della media dei paesi dell’Unione europea, facenti parte della Nato, il cui livello ha raggiunto ormai la soglia del 1,5 per cento e continua ad avere un trend di graduale crescita". (segue) (Rin)