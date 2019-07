Energia: ministro russo Novak, produzione tornata in linea con accordo Opec+

- La produzione di petrolio in Russia è tornata ad essere in linea con i livelli stabiliti nel quadro dell’accordo stipulato tra l’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) e le nazioni non aderenti al cartello. Lo ha dichiarato oggi il ministro dell’Energia della Federazione Russa, Aleksander Novak. “Abbiamo già riportato la produzione ai livelli prestabiliti: il calo eccessivo riscontrato all’inizio di luglio era dovuto principalmente ad una serie di processi tecnologici”, ha detto il ministro. Lo scorso 2 luglio Opec e produttori al di fuori del Cartello hanno concordato l’estensione per altri 9 mesi delle politiche di tagli alla produzione del petrolio da parte del gruppo Opec+. Nella stessa occasione è stata anche firmata la Carta di cooperazione di lungo periodo da parte dei 14 membri Opec e dei dieci produttori al di fuori del Cartello guidati dalla Russia che ufficializza il gruppo Opec+.(Rum)