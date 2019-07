Venezuela: Tajani, Parlamento Ue condanna violazioni e sostiene Guaidò

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo, con l'inizio della nuova legislatura, condanna nel modo più fermo le sistematiche violazioni da parte delle autorità venezuelane. Lo ha dichiarato l'eurodeputato di Forza Italia, Antonio Tajani. "Il mio impegno per la libertà dei venezuelani continua. Con questa risoluzione il Parlamento europeo ribadisce il suo sostegno al presidente dell'Assemblea nazionale del Venezuela, Juan Guaido, chiede aiuti umanitari e maggiori sanzioni per il regime di Maduro. Maduro è responsabile delle persecuzioni, delle torture e degli omicidi che continuano a colpire il popolo venezuelano. Dobbiamo porre fine al più presto alla sua spietata dittatura", ha dichiarato Tajani dopo il voto sulla risoluzione del Parlamento europeo che denuncia la situazione in Venezuela. (segue) (Beb)