Venezuela: Tajani, Parlamento Ue condanna violazioni e sostiene Guaidò (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo ha adottato oggi una risoluzione sulla situazione in Venezuela, la terza quest'anno, esprimendo la sua profonda preoccupazione per il grave stato di emergenza e chiedendo al Consiglio europeo di adottare ulteriori sanzioni. Lo ha reso noto il Parlamento europeo. In conformità con l'ultimo rapporto dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, gli eurodeputati hanno ritenuto responsabile direttamente Nicolas Maduro, "così come le forze armate e di intelligence al servizio del suo regime illegittimo, per l'uso indiscriminato della violenza volto a reprimere il processo di transizione democratica e il ripristino dello stato di diritto in Venezuela", si legge. Nella risoluzione, adottata con 455 voti favorevoli, 85 e 105 astensioni, gli eurodeputati ribadiscono il loro pieno appoggio "al legittimo presidente ad interim Juan Guaido". (segue) (Beb)